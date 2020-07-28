إسرائيل تخشى من هجوم لـ"حزب الله" خلال الساعات المقبلة

زين خليل/الخليج 365

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قالت إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "حزب الله" مصمم على شن هجوم ردا على مقتل أحد عناصره بنيران إسرائيلية قرب دمشق.

ـ الجيش الإسرائيلي أعلن، الإثنين، إحباط هجوم لـ "حزب الله"، لكنّ الأخير نفى أنه أقدم على تنفيذ أية عملية من هذا النوع، وقال إن إسرائيل "فبركت الهجوم".

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، مساء الثلاثاء، إن تل أبيب تخشى من "هجوم" من قبل "حزب الله" اللبناني خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأضافت أن تعزيز إسرائيل للصواريخ الدقيقة والقوات الخاصة على الحدود مع لبنان يأتي في إطار إمكانية حدوث تصعيد.

وعززت إسرائيل منظومة صواريخها على الحدود "لتحذير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من رد إسرائيلي قاس"، بحسب الهيئة.

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وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن نصر الله مصمم على شن هجوم ردا على مقتل أحد عناصره في قصف جوي على موقع قرب العاصمة السورية دمشق في 20 يوليو/تموز الجاري، وفق المصدر ذاته.

ومنذ ذلك الوقت رفعت إسرائيل حالة التأهب على الحدود.

في وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان للمتحدث باسم أفيخاي أدرعي تعزيز قيادته العسكرية الشمالية (مسؤولة عن الحدود مع سوريا ولبنان)، بأنظمة حديثة".

والإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم لـ "حزب الله"، حاول تنفيذه في منطقة جبل الروس الحدودية.

لكنّ "حزب الله"، نفى أنه أقدم على تنفيذ أية عملية من هذا النوع، وقال إن إسرائيل "فبركت الهجوم".

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