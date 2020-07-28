العراق.. "عيدية" لـ17 ألف أسرة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، توزيع "عيدية" (منحة مالية)، على أكثر من 17 ألف أسرة لإعانتهم على توفير احتياجات عيد الأضحى الذي يحل الجمعة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومي.

وأوضح أن "مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي قرر صرف عيدية مقدارها 75 ألف دينار (نحو 60 دولارا) لكل أسرة من شريحة الفقراء المسجلين ضمن خدمات الإعانة الاجتماعية بمناسبة قرب حلول العيد".

وأشار إلى أن "المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية عددهم 17552 أسرة"، دون تحديد موعد الصرف.

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وفي 7 تموز/يوليو الجاري، أعلنت وزارة التخطيط، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 31.7 في المئة من 20 في المئة عام 2018، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة في بيان أن تداعيات الفيروس، تسببت بإضافة 1.4 مليون مواطن جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء البالغ 10 ملايين شخص.

ويبلغ إجمالي تعداد العراق نحو 38 مليون نسمة.

ويعاني العراق من أزمة مالية ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، جراء جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط الخام لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.

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