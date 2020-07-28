23.5 مليون يورو "دعم" أوروبي لأسر فلسطينية

محمد ماجد/ الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه قدم مع كل من دولتي النمسا وأيرلندا، 23.5 مليون يورو (27.58 مليون دولار)، إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن الدعم مقدم للوزارة الفلسطينية، للمساعدة في "دفع مخصصات اجتماعية لـ 114 ألف أسرة فلسطينية محتاجة".

ولفت إلى أن "هذه هي الدفعة الثانية للمخصصات الاجتماعية عام 2020".

وفي 27 يوليو/تموز الجاري، دعم الاتحاد الأوروبي، الحكومة الفلسطينية بـ23 مليون يورو، لدفع رواتب موظفيها المدنيين بالضفة الغربية، وفي الـ8 من الشهر نفسه، خصص الاتحاد الأوروبي، 22.7 مليون يورو، لدعم "الفئات الأكثر ضعفاً" في فلسطين.

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وبحسب البيان، يدعم الاتحاد الأوروبي وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية والمسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية.

وأوضح أن "هذا الدعم يأتي قبل عيد الأضحى، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب تداعيات أزمة كورونا والتطورات السياسية الأخيرة".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها سجلت حالة وفاة بفيروس كورونا، و481 إصابة جديدة، و537 حالة تعافٍ.

وفي 8 يوليوز الجاري، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "هناك 2.4 مليون فلسطيني بحاجة إلى معونة إنسانية".

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة، بينما يعاني السكان في الضفة الغربية، من الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، والتي تشمل هدم البيوت والاعتقال والقتل وغيرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.