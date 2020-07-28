تونس.. إحباط 69 عملية هجرة غير نظامية خلال أسبوع

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، إحباط 69 عملية اجتياز للحدود البحرية والبرية خلسة وتوقيف 800 مهاجر غير نظامي، بين 19 و25 يوليو/تموز الجاري.

جاء ذلك في بيان صادرعن المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس، حسام الدين الجبابلي، نشره عبر صفحته على "فيسبوك"،

وأضاف الجبابلي إنه "تم خلال هذه الفترة إحباط 63 عملية هجرة غير نظامية عبر البحر، وتوقيف 784 مهاجرا، وإحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البرية خلسة، وإلقاء القبض على 16 مهاجرا.

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ولم يتطرق المتحدث إلى جنسيات من تم توقيفهم.

وأحبطت تونس، خلال الأشهر القليلة الماضية، العشرات من عمليات الهجرة غير النظامية، وأوقفت تونسيين وأفارقة آخرين، خاصة من دول جنوب الصحراء.

وحسب أرقام رسمية، فإن 22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية، سنة 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية.

وتعد البطالة والظروف الاجتماعية وضعف عجلة التنمية، من أكثر الأسباب التي تدفع شبابا في تونس ودول إفريقية أخرى إلى الهجرة خلسة عبر السواحل التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.