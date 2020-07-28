العراق.. مقتل عسكري إثر هجوم لداعش قرب الحدود مع السعودية

الأنبار (العراق)/ سليمان القبيسي / الخليج 365-
قتل أحد أفراد حرس حدود العراق وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، إثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي، غربي محافظة الأنبار، قرب الحدود مع السعودية.
وقال النقيب، أحمد الدليمي، الضابط في شرطة الأنبار، للأناضول، إن "دورية لقوات حرس الحدود تعرضت لكمين بأسلحة رشاش من قبل تنظيم داعش قرب منفذ عرعر الحدودي العراقي مع السعودية 450 كم جنوب غرب الرمادي".
وأضاف الدليمي، أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد حرس الحدود وإصابة 4 من أفراد الدورية"، دون تفاصيل أكثر.
ولم يصدر بيان من السلطات العراقية بشأن الحادث.
وتتعرض القوات العراقية بين الحين والآخر لهجمات من قبل داعش في صحراء غرب الأنبار، قرب الحدود العراقية مع سوريا والأردن والسعودية، وغالبا ما توقع تلك الهجمات خسائر مادية وبشرية بصفوف تلك القوات.
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