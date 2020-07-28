كورونا.. وفاتان في قطر و351 إصابة بالبحرين

قطر، البحرين/ الخليج 365

أعلنت قطر، الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة بكورونا، فيما رصدت البحرين 351 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل حالتي وفاة، و283 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 275 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 109 ألفا و880؛ منها 167 وفاة، و106 ألفا و603 حالات تعاف.

Advertisements

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 351 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 421 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 39 ألفا و482؛ منها 141 وفاة، و36 ألفا و110 حالات تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم أكثر من 16 مليون و766 ألف إصابة، توفي منهم ما يزيد على 659 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين و318 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.