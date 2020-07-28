نقل خطبة يوم عرفة بـ 10 لغات لأكثر من ٥٠ مليون شخص حول العالم

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ممثلة بمشروع خادم الحرمين لترجمة خطب الحرمين الشريفين التابع للرئاسة استعداداتها، لترجمة خطبة يوم عرفة لموسم حج العام الحالي ١٤٤١هـ ونقلها لدول العالم، بعشر لغات عالمية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أن اللغات العشر التي ستتم ترجمة خطبة يوم عرفة إليها تشمل :”الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية ، والصينية ، والتركية ، والبنغالية ،والهاوسا ، و الملاوية ” بما سيسهم في إيضاح الرسالة الإسلامية والدينية الصحيحة وفق منهج إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

وبين أن ترجمة الخطبة ستنقل صوتيا للحجاج بمشعر عرفة ولأكثر من ٥٠ مليون شخص بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة، مبيناً أن مشروع ترجمة خطبة عرفة هو المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة ،الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث يهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة بـ عشر لفات لغات يتحدثها المسلمون حول العالم، إلى جانب نقل ترجمة باللغة الانجليزية في إشارة على قناة القرآن الكريم وعلى قناة السنة النبوية باللغة الفرنسية.

وأفاد أن المملكة مستمرة للعام الثالث على التوالي لترجمة خطبة عرفة ،لكي تصل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع ، وأن المشروع يعمل وفق منهجيات إدارية معتمدة ومواصفات فنية عالية وخطط زمنية دقيقة، لضمان الجودة والبث في الوقت المحدد ، من خلال فريق العمل المؤهلين تقنياً ولغويا لأداء هذه المهمة.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي شرفت بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة، وذلك ابتدأً من حج عام ١٤٣٩هـ .

من جانبه أكد مدير عام تقنية المعلومات بالمشروع سنان بن عادل التركستاني أن المشروع سيستخدم خلال العام الحالي أفضل التقنيات الحديثة في نقل ترجمة خطبة يوم عرفة ، من خلال تقنية توزيع الضغوط على السيرفرات الخاصة ببث الترجمة ، التي ستنفذ في ٤٣ موقعاً حول العالم ، باستخدام أحدث التجهيزات الصوتية ، بما يضمن تسجيل الترجمة بجودة عالية بما يحقق الفائدة المرجوة ، إضافة لاستخدام التطبيقات الذكية على مناقصات “الآيفون والأندرويد” وعدد من المواقع الأخرى.