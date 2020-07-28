شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: اكتمال تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين دون مقابل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للجوازات،اكتمال تمديد صلاحية تأشيرة “الخروج النهائي” آليًا لجميع الوافدين المتواجدين داخل المملكة، والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة. وأوضح حساب المديرية العامة للجوازات على موقع “تويتر” أن تلك العملية تتم إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وذلك دون مقابل مالي.

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