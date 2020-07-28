شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مراكز لخدمة المتضررين من الحوادث خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمُقَيّمين المعتمدين “تقييم”، عن تخصيص عدة مراكز لتقدير أضرار المركبات في الرياض وجدة والخبر لخدمة المتضررين من الحوادث المرورية وإنهاء جميع الإجراءات لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضافت أنه تم إتاحة خدمة “تقدير المتنقل” والتي تمّكن العميل من طلب خدمة التقدير وإكمال باقي الإجراءات في موقعه، بالإضافة لخدمة “تقدير الإلكتروني” تقدمها بالتعاون مع شركة “نجم لخدمات التأمين” وتمكّن أصحاب الحوادث الطفيفة من إنهاء جميع إجراءات التقدير في موقع الحادث.
وأشارت الهيئة إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لـ “منظومة تقدير” هي تقديم خدمة متميزة ومنافسة للمستفيدين وفق أفضل المعايير المهنيّة والممارسات في هذا المجال، حيث بلغت نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة في المراكز لـ 76 % راضين عن الخدمات المقدمة، و 16% محايدين و 8% من المستفيدين من هذه المراكز غير راضين.
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