شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 788 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى بالطائف والجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف، تهيئة وتجهيز نحو 460 جامعاً ومسجداً رئيسيًا ومساندًا في أرجاء المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

ودعت الإدارة المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الجسدي، وإتاحة الفرصة للمصلين عند الدخول والخروج من بيوت الله، وعدم التزاحم على أبواب المساجد علماً بأن الصلاة ستكون عند الساعة السادسة وخمس دقائق.

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كما أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الانتهاء من تجهيز 338جامعاً ومسجداً لاستقبال المصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ.

وأوضح المدير العام للفرع الشيخ عواد بن سبتي العنزي أنه تم اعتماد 167 جامعاً و171 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، مع جاهزيتها بحمد الله لتحقيق البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي الجائحة، والتأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ جميع التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة مرتادي المساجد بإذن الله، وذلك ضمن الجهود التي تنفذها الوزارة للعناية بالمساجد وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة لخدمة بيوت الله والعناية بها.

وأضاف العنزي أنه ستقام الصلاة في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومركز صوير في تمام الساعة 5:57 صباحاً، وفي محافظة القريات 6:05 صباحا وفي محافظة طبرجل 6:04 صباحاً، بإذن الله تعالى.