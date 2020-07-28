الأسد يقبل أوراق اعتماد سفير دولة عربية لدى سوريا

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "الرئيس السوري بشار الأسد، تقبل اليوم أوراق اعتماد حسن تهامي سفيرا لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى خوتابا باغرات راشوفيتش سفيرا لجمهورية أبخازيا، لدى سوريا".
وأضافت الوكالة أن "الأسد استقبل السفيرين كلا على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما".
وأوضحت أنه "تم استقبال السفيرين الجديدين بالمراسم المعتادة".
ووفقا للوكالة، حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية.
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