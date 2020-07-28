وبحسب فضائية "إكسترا نيوز" سلَّم كامل رسالة شفهية من الرئيس السيسي لرئيس مجلس السيادة السوداني تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي على نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بشأن تطورات سد النهضة والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة. وأكد رئيس المخابرات العامة المصرية على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية. وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن شكره وتقديره لرئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لزيارته البلاد وحمله تحياته للقيادة المصرية. Advertisements وخلال زيارته للسودان، التقى كامل برئيس الوزراء السودانى، وركز اللقاء على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها بما يحقق صالح الشعبين المصرى والسودانى. واختتم، زيارته بعقد لقاء مع وزير الدفاع السودانى، وكذلك مدير المخابرات العامة السودانية، وذلك فى إطار التشاور حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب موقع "مبتدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر في حوار حول سد النهضة... رئيس المخابرات المصرية يلتقى القادة السياسيين والعسكريين للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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