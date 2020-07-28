الحرس الثوري: نطور سلاحنا وفق نقاط ضعف وقوة العدو

© AFP 2020 / MOHAMMED HUWAIS

أفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات سلامي جاءت على هامش المرحلة الختامية لمناورات "الرسول الأعظم – 14"، التي أقيمت في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وأكد اللواء سلامي أن سياسات بلاده لصون المصالح المصيرية للشعب الإيراني تتسم بطبيعة دفاعية، أي أن بلاده لا تبدأ الهجوم ضد أي دولة، لكنها تتصرف بشكل هجومي تماما في مواضع التكتيك والعمليات.

وتابع سلامي أن ما جرى من استعراض اليوم على صعيد المناورات التي نفذتها قوات الجو- فضائية والبحرية كان هجوميا بامتياز، موضحا أنه جرى خلال المناورات استعراض الهجوم على وحدات القطع البحرية المعادية لو أرادت التعرض لمصالح البلاد، وذلك في إطار عمليات قتالية صاروخية وبحرية في السطح، مع زرع الألغام الهجومية باستخدام القطع البحرية الهجومية.

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وقال القائد العام للحرس الثوري: "نحن قادرون على بلوغ المستوى الهجومي في مجال التكتيكات والأخذ بزمام المبادرة، ولقد أجرينا هذه المناورات بهدف تقييم المستويات القتالية في العمليات المشتركة بين قوات الحرس الثوري المتعددة والاطمئنان إلى صون المصالح الحيوية للشعب الإيراني الأبي".

واعتبر اللواء سلامي، مستوى المناورات التي تجري تحت إشراف الحرس الثوري، أنها واسعة النطاق وقريبة من الواقع، مشيرا إلى أن "تطوير الأجهزة والسلاح لدينا يتم وفق التهديدات والمعرفة الحقيقية لنقاط الضعف والقوة عند العدو".

وخلص القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى القول، إن "معاييرنا الدفاعية قائمة على توطين الصناعات الدفاعية وتطوير المعدات المستخدمة في كل مناورة مقارنة بالمناورة السابقة لها، مع اختبار أداء المعدات الجديدة في ساحات القتال".