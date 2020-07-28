الكاظمي يأمر بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

كما أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق اليوم، أن الحكومة تعمل بكل جهدها لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم، بحسب ما ذكرت وكالة "الروابط" العراقية.

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وأضاف في منشور عبر فيسبوك نقلاً عن الكاظمي، أن القوات والأجهزة الأمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي من أي استهداف، أو محاولة لخلط الأوراق من أي جهة كانت، مشدداً على أنه لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، بل إن الحكومة تعمل على تقويتها.

وجاء كلام الكاظمي في وقت قطع فيه محتجون، الثلاثاء، الطرق الرئيسية في قضاءي الرفاعي والنصر شمال الناصرية جنوبي العراق، احتجاجاً على تردي أوضع الكهرباء.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.