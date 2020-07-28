"القدس الدولية" تحذر من محاولة اقتحام الأقصى عشية عيد الأضحى

محمد ماجد/ الخليج 365

حذرت مؤسسة القدس الدولية (غير حكومية)، الثلاثاء، من خطورة دعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى، عشية حلول عيد الأضحى.

وقال مدير عام المؤسسة، ياسين حمود، في بيان: "راسلت مؤسسة القدس الدولية عددا من الأحزاب والهيئات العربية والإسلامية (لم تسمهم) لوضعهم في صورة المستجدات الأخيرة في الأقصى".

وأشار إلى "وجود مخططات لتنظيم اقتحامات جماعية كبيرة للمسجد الأقصى المبارك يوم ‏الخميس المقبل في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل".

وأضاف مخاطبا الهيئات والأحزاب: "نثمن وقوفكم الدائم إلى جانب قضية فلسطين، ونخاطبكم اليوم لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى".‏

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وأوضح أن "الاحتلال يسعى (حاليا) لإغلاق باب الرحمة عبر الضغوط ‏والتفاوض وتكريس ممارسة الطقوس التلمودية داخل الأقصى، والدعوة لاقتحام كبير الخميس المقبل (عشية عيد الأضحى)".

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة، بعد نحو 19 شهرا من قرار دائرة الأوقاف الإسلامية بفتحه بعد إغلاق إسرائيلي قسري استمر 10 سنوات، وذلك في ظل إجراءات تعسفية حاليا من جانب الشرطة الإسرائيلية تجاه المصلين، بينها الإبعاد.

وعادة ما يقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، رغم الاحتجاجات المتكررة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

ودعت جماعات استيطانية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تنفيذ اقتحامات واسعة يوم الخميس، عشية عيد الأضحى، الذي يصادف الجمعة.

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