كورونا.. 77 وفاة في العراق و11 بالجزائر

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلن العراق، الثلاثاء، تسجيل 77 وفاة بكورونا، والجزائر 11، فيما رصدت تونس 13 إصابة بالفيروس، والأردن 6 حالات.

وأفادت الصحة العراقية بتسجيل 77 وفاة، و2747 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 3918 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 115 ألفا و332؛ منها 4535 وفاة، و81 ألفا و62 حالة تعاف.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة، و642 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 396 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28 ألفا و615؛ منها 1174 وفاة، و19 ألفا و233 حالة تعاف.

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وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 11 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1468؛ منها 50 وفاة، و1168 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي مريض واحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1182؛ منها 1058 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 11.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 16 مليونا و767 ألفا، توفي منهم أكثر من 659 ألفا، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و315 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.