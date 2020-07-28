إدلب.. سوريون يشكرون الجيش التركي على المعاملة الجيدة

أنقرة/الخليج 365 أعرب سوريون يعيشون في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، عن شكرهم للجنود الأتراك على المعاملة الجيدة مع الجميع كبارا وصغارا. ونشرت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، على تويتر مشهدا مصورا يتقدم فيه سوريون بالشكر للجيش التركي. Advertisements وقال أحد السوريين: "الجيش التركي يحترم الصغار والكبار هنا (إدلب)، ومعامتهم معنا جيدة". وأضاف: "الحمدلله، بفضل الله وبفضل الجنود الأتراك أصبح الوضع هنا أفضل. أتوجه بالشكر لكل عسكري تركي ترك أهله وبلاده وقدم إلى هنا منذ سنتين و3 سنوات". واختتم بالقول: "إن شاء الله سيكون الوضع هنا أفضل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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