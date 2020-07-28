لبنان.. إغلاق المرافق السياحية حتى 10 أغسطس

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة اللبنانية، إغلاق المرافق السياحية والترفيهية والمطاعم وتوابعها، بشكل تام، اعتبارا من 30 يوليو/تموز الجاري، حتى 3 أغسطس/آب المقبل، ومن 6 حتى 10 من الشهر نفسه؛ للحد من تفشي كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن "التشدد في اتخاذ وتطبيق الإجراءات، هدفها أولا وأخيرا صحة المواطن، والحفاظ على الأمن الصحي في البلاد، رغم الوضع الاقتصادي المتردي".

وقالت كذلك: "تُقفل الحانات والمراقص والملاهي والأندية الليلية، وصالات الشاي وكل توابعها إقفالا تاما، بدءا من الثلاثاء 28 يوليو ولغاية الإثنين 10 أغسطس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، تمديد حالة "التعبئة العامة" في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية، في ظل تصاعد الإصابات بكورونا.

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وينسحب قرار الغلق، على كافة المؤسسات السياحية العامة، التابعة لوزارة السياحة في الفترة المذكورة، خلال الفترة المحددة.

وزادت الوزارة: "كلفت الضابطة السياحة والشرطة السياحية في الوزارة، بتطبيق مضمون هذا التعميم، على أن يتم إقفال كل مؤسسة مخالفة بالشمع الأحمر".

ويشهد لبنان ارتفاعا نسبيا في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي وإنهاء الإغلاق الجزئي.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان حتى مساء الإثنين، 3 آلاف و879؛ منها 51 وفاة، و1705 حالات شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.