السودان.. حمدوك يلتقي مدير المخابرات المصرية

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، مدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وطبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، فإن زيارة كامل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تستغرق يوما واحدا.

وذكر البيان، أن "اللقاء يأتي في إطار العلاقات الثنائية، والتعاون بين البلدين" دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية فيما يخص "سد النهضة" الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.

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وتتبادل إثيوبيا ومصر الاتهامات بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية فيما يخص "سد النهضة"، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة والخرطوم، وأن الهدف من بناء السد ه توليد الكهرباء بالأساس.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أقرت إثيوبيا ببدء مل "سد النهضة"، بعد تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في 15 يوليو/ تموز الجاري، عن تصريح له، أفاد فيه ببدء ملء السد.

وفي 27 من الشهر نفسه، عقدت الدول الثلاث جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، برعاية الاتحاد الإفريقي، لبحث التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأعلنت مصر والسودان، عن تحفظهما على بدء إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة، في "إجراء أحادي" تتخذه قبل التوصل لاتفاق ملزم حول ذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.