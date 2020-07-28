السودان.. صلاة الأضحى في الجوامع والساحات العامة

الخرطوم/بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، الثلاثاء، السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والساحات العامة، وفق شروط صحية محددة، بسبب جائحة كورونا.

ووجهت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، لجان المساجد بالإشراف على تجهيز مكان الصلاة بواسطة أشخاص ملتزمين بكل التوجيهات الصحية.

كما وجهت أئمة المصليات والجوامع بتقصير وقت الصلاة والخطبة إلى أقل زمن ممكن.

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كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بارتداء الكمامات، والامتناع عن المصافحة والعناق، وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن إلى صلاة العيد.

وفيما يتعلق بالذبح، اشترطت الوزارة أن يكون في المسلخ، مع الالتزام بالشروط الصحية، وإبعاد الأطفال من لمس الأضحية.

وحتى صباح الأربعاء، ارتفع إجمالي الإصابات في السودان إلى 11 ألفا و496؛ منها 725 وفاة، و6 آلاف وحالة تعاف.

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