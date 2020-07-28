أشار الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بتصريحات خاصة، لموقع "كشكول" المصري إنه "فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إعلان موعد اعتماد النتيجة".
ووجه المسؤول إلى سرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة وفق معايير المراجعة النهائية، مشددا على أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي.
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وقال إن "نسبة النجاح العامة هذا العام، تفوق العام الماضي، التي بلغت 78%".
ونقل الموقع المتخصص في متابعة أخبار التعليم عن مصدر في الوزارة أن "مؤشرات إعلان الأوائل، تؤكد زيادة عددهم عن العام الماضي، بسبب تكرار الدرجات بين الطلاب، مما يؤدي الى زيادة عددهم".
وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الأضحى وأنه لا داع للقلق.
وأضاف الوزير: "كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، وأن أي شيء في مصلحة الطالب سيتم بما يضمن تكافؤ الفرص".
وأشار شوقي إلى أن "التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية وأن نتيجة الثانوية العامة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في التعليم المصري يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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