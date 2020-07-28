© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وأشارت اللجنة إلى أن "موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة (12) ظهراً من يوم الخميس 16/12/1441 هجري الموافق 30/7/2020 م". وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
ودعت اللجنة "الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد".
كما أكدت اللجنة أنه "سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... القبول الموحد يعلن آخر موعد للطلاب لتأكيد القبول بعد إعلان أسمائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.