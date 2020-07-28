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السعودية... القبول الموحد يعلن آخر موعد للطلاب لتأكيد القبول بعد إعلان أسمائهم

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© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وأوضحت أن ذلك سيتم "عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض".

وأشارت اللجنة إلى أن "موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة (12) ظهراً من يوم الخميس 16/12/1441 هجري الموافق 30/7/2020 م". وفقا لوكالة الأنباء .

ودعت اللجنة "الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد".

كما أكدت اللجنة أنه "سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا".

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