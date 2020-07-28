ليس بسبب قناديل البحر... الوزارة تشرح سبب انقطاع الكهرباء في سوريا

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ويضيف البيان بأن بعض الأعطال تنجم بسبب ارتفاع درجات الحراراة، وأن فرق الصيانة تقوم بمعالجة العطل على وجه السرعة.
ونوه البيان إلى أن التنقل بين المحافظات يستغرق وقتا طويلا، بينما يقوم العاملون في محطات التوليد بأداء مهامهم ضمن ظروف جوية صعبة للغاية.
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