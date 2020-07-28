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ليس بسبب قناديل البحر... الوزارة تشرح سبب انقطاع الكهرباء في سوريا

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© Sputnik . MOHAMMAD AL-NAJEM

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن "محدودية توفر حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل مجموعات التوليد والارتفاع الحاد بدرجات الحرارة بما يتجاوز 44 درجة مئوية، انعكس سلباً على أداء هذه المجموعات العاملة وأدى لانخفاض أدائها بحدود 50 بالمئة ولا سيما خلال الفترة النهارية ما بين الساعة 11 صباحاً والسادسة مساء، بالتوقيت المحلي".

ويضيف البيان بأن بعض الأعطال تنجم بسبب ارتفاع درجات الحراراة، وأن فرق الصيانة تقوم بمعالجة العطل على وجه السرعة.

ونوه البيان إلى أن التنقل بين المحافظات يستغرق وقتا طويلا، بينما يقوم العاملون في محطات التوليد بأداء مهامهم ضمن ظروف جوية صعبة للغاية.

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