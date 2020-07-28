شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2747 إصابة جديدة بـ"كورونا" وشفاء 3918 شخصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 115332 حالة.

Advertisements

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه تم فحص 16922 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق حتى اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 946761 نموذجاً.

وأضافت أنه تم تسجيل 3918 حالة شفاء في العراق، ليصل الإجمالي إلى 81062 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 77 حالة وفاة، ليصل مجموع حالات الوفاة منذ بدء الأزمة في العراق إلى 4535 حالة.