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شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات افتراضية بالمسجد الحرام لتطبيق التباعد للوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الخطة الاحترازية المتعلقة بحج العام الحالى فى ظل الوقاية من فيروس كورونا، وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى مسارات افتراضية بملصقات أرضية مؤقتة بمنطقة صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب، وفقا لوكالة الانباء السعودية.
ونشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، صور للملصقات الأرضية، وعلقت قائلة: "ضمن إجراءاتها الاحترازية لحج هذا العام؛ الرئاسة تهيئ المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية لاستقبال ضيوف الرحمن".
وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين هيأت كافة ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الأرضية المؤقتة، والتى تهدف إلى تنظيم مسارات دخول الحجاج وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد الاجتماعى بين أفواج الحجيج.
تأتي هذه التدابير حرصًا من المملكة العربية السعودية على أن يتم الركن الخامس من أركان الإسلام فى ظل أزمة كورونا مع تشديد الإجراءات الصحية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن وليتمكنوا من أداء الحج بأمن وسلام.
يذكر أن الرئاسة العامة تبذل جهود بالتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.
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