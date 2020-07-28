شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية مع عدد من الدول الأفريقية حول سبل تطوير العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة السعودى لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع عدد من وزراء الشئون الخارجية والتعاون الدولى الأفريقية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قطان أجرى اتصالات هاتفية مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في رواندا فينسنت بيروتا، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في بتسوانا يونيتي داو، ووزير خارجية مدغشقر تاهيندرازاناريفيلو جاكوبا اوليفا، ووزيرة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب افريقيا غريس ناليدي باندور، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جزر القمر في جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني، بحث خلالها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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