شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تونسى: النهضة أغرت نوابا لسحب توقيعاتهم من عريضة سحب الثقة من الغنوشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب فى تونس ، أن حركة النهضة حاولت تقديم اغراءات مالية لبعض النواب من أجل امتناعهم عن الإمضاء على عريضة سحب الثقة و سحب توقيعاتهم منها . وفقا لصحيفة الجمهورية التونسية.

وبخصوص جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي فى 30 يوليه الجارى، والتى سيكون فيها التصويت سريا. قال المغزاوى إن راشد الغنوشى حاول بشتى الطرق والوسائل وخرق النظام الداخلى فقط حتى لا تنعقد تلك الجلسة لأنه "خائف" وحاول الضحك على ذقون التونسيين بالتسويق إلى أنها جلسة لإعادة منح الثقة وفق تعبيره.

و اعتبر المغزاوى أن النهضة حكمت لمدة 10 سنوات وكانت النتيجة صفر حسب تعبيره موضحا أن اسقاط حكومة الفخفاخ كان فى جزء منه بسبب ملف تضارب المصالح أما الجزء الأهم وهو أن النهضة لا تريد أن تحكم إلا بمفردها.

وأكد أن حركة الشعب ستنصح هشام المشيشى، رئيس الوزراء، بتشكيل حكومة لا تضم النهضة خلال المشاورات معه.