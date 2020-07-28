شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل عجزا فى الموازنة بنسبة 49% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة العربية السعودية عجزا في الموازنة يبلغ 109.2 مليار ريال في الربع الثانى من العام الجارى، لينخفض معها مجمل الإيرادات بنسبة 49% على أساس سنوى.

وهبط مجمل الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 45% على أساس سنوى فى الربع الثانى، بينما انخفض مجمل النفقات فى الربع نفسه بنسبة 17%.