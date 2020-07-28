شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل عجزا فى الموازنة بنسبة 49% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة العربية السعودية عجزا في الموازنة يبلغ 109.2 مليار ريال في الربع الثانى من العام الجارى، لينخفض معها مجمل الإيرادات بنسبة 49% على أساس سنوى.
وهبط مجمل الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 45% على أساس سنوى فى الربع الثانى، بينما انخفض مجمل النفقات فى الربع نفسه بنسبة 17%.
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