شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تعلن وقف منح سمة الدخول للوافدين الأتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين.

وقالت الوزارة في بيان لها-وفقا للسومرية نيوز- إنه "تم تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين في المنافذ الحدودية".

وأضافت: "قرارنا جاء رداً على إيقاف الجانب التركي العمل بهذه المذكرة".

من جهة أخرى ، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن وقوع انفجارين فى قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين بوسط العراق، وأكدت الخلية في بيان ، وقوع انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين".

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وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، دون وقوع خسائر بالأرواح".

يذكر أن قاعدة سبايكر هي قاعدة جوية عراقية خاضعة لسيطرة الدولة العراقية، وتقع القاعدة قرب مدينة تكريت شمالي العراق.