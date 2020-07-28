شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 642 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجزائر عن تسجيل 642 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، استبعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى يوسف بلمهدى إعادة فتح المساجد في الوقت الحالي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا والارتفاع الملحوظ للإصابات مؤخرا.

وقال بلمهدي - في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، إنه منذ بداية الوباء في الجزائر في فبراير الماضي تم تسجيل إصابة 166 إماما، توفي منهم 15 إماما، موضحا أن العديد من الأئمة طالبوا بإرجاء فتح المساجد

وأكد أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعمل جاهدة على اتخاذ التدابير اللازمة لفتح المساجد من خلال تصورات حول طبيعة بناء المساجد والساحات، وقال إن "إعادة فتح المساجد يبقى مرهونا بالوضعية الوبائية في البلاد وبمشاركة اللجنة العلمية التي تقيم بدورها الوضع الصحي الراهن".