شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. متظاهرون عراقيون يقطعون الطرق احتجاجا على انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لقناة السومرية نيوز العراقية، مقطع فيديو لمتظاهرين عراقيين يقطعون الطرق احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر.

وتشهد معظم بلاد العراق احتجاجات حاشدة منذ أيام، بسبب تردى قطاع الكهرباء وانقطاعها بشكل مستمر، خاصة مع اقتراب درجة الحرارة العظمى 50 درجة مئوية، وتصل فى بعض المحافظات لـ 53 درجة مئوية.

من جهته، تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بتلبية مطالب المتظاهرين، وقال إنه "بصدد اتخاذ قرارات وطنية بهذا الغرض".

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ووجه الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة محلس الوزراء العراقي، الوزراء بالنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، مشددا على أنه "لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".