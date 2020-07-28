شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يكلف الشيخ عبد الله المنيع بإلقاء خطبة يوم عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكى الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام. وفق عكاظ.

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وقد جرت العادة أن يقوم مفتى عام الممكلة بإلقاء الخطبة، وكان عام 2016 المرة الأولى على مدى 35 عاما التى ينقطع فيها المفتى عن إلقاء الخطبة، وتم إرجاع الأمر وقتذاك لظروف صحية للمفتى.

ومن جهة أخرى، تجرى استعدادات استقبال الحجيج على قدم وساق فى مكة، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، جاهزية مستشفى منى الوادى (بسعة 160 سريرًا)، وذلك استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، حيث يضم قسم الطوارئ بالمستشفى 34 سريرًا (24 للطوارئ، و6 لإنعاش الحالات الحرجة، و4 للحالات التنفسية)، بالإضافة إلى غرفة للضماد، وأخرى للكسور، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 21 سريرًا، فضلاً عن 6 غرف ذات التدفق السالب.وفق الموقع الرسمى لموسم الحج.