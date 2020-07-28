شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن: نتمنى الوصول لاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن جريفيث، المبعوث الأممى في اليمن، إن اليمن يمر بأسوأ مراحلة بسبب استمرار المعارك ونعمل على التوصل لاتفاق يسمح بدفع رواتب الموظفين، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المبعوث الأممى في اليمن: نتمنى أن تصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان مشترك يمهد لتنفيذ اتفاق الرياض.

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وفى وقت سابق قال مارتن جريفيث، المبعوث الأممى في اليمن: أطالب بخطوات مباشرة وسريعة لوقف النار في اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف المبعوث الأممى في اليمن: نسعى لهدنة لوقف النار في اليمن خلال عيد الأضحى.