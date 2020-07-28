شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 2747 إصابة جديدة و77 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و77 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة العراقية إنها سجلت 3918 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم فحص 16922 نموذج لمشتبه بهم فى إصابتهم بفيروس كورونا. وأشارت الوزارة إلى أن مجموع حالات الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 81062، مؤكدة أن العراق سجل 115335 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ تفشى الوباء، منهم 481 شخص يرقدون فى العناية المركزة.

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