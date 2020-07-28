شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تعلق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول تأشيرة الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول تأشيرة الدخول. وذكر بيان للوزارة "يحرص العراق أشد الحرص على الالتزام بالاتفاقيات، ومذكرات التفاهم التي يبرمها مع دول العالم في إطار تبادل المصالح وتعزيز التعاون الثنائي".

وأضاف، أن "العراق أبرم مُذكّرة تفاهم قنصلي مع جمهورية تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المُسافِر على سمة الدخول الـ(فيزا) في المنافذ الحدودية من دون أن يُراجع السفارة أو القنصليّة المعنية وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا البلدين".

وتابع، أن "الجانب الترك أوقف العمل بمضمون هذه المذكرة من جهته لذا قرّرت الحكومة تعليق العمل بها من طرف العراق؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل".

وأكد البيان أن "الخارجية أبلغت السفارة العراقية في أنقرة بالقرار، ليُعلموا الجهات التركية المعنية، كما أننا أبلغنا سفارة جمهوريّة تركيا في بغداد بهذا القرار"، مبيناً، أن "الحوارات ما زالت جارية مع الجانب التركي لإعادة العمل بمذكرة التفاهم محل البحث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة العراقية تعلق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول تأشيرة الدخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.