شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن مقتل 3 مهاجرين على الساحل الليبي وتطالب بفتح تحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن مقتل 3 مهاجرين بالرصاص على الساحل الليبي، وطالبت بفتح تحقيق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت ألمانيا مشاركة قواتها فى مهمة "إيرينى" وإرسال قطع بحرية للسواحل الليبية للإشراف على قرار الأمم المتحدة بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. Advertisements وكشفت ألمانيا أنها تستعد لإرسال الفرقاطة الحربية "هامبورج" فى مهمة للاتحاد الأوروبى إلى ليبيا "إيرينى"، فى منتصف أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يكون على متنها نحو 250 جنديًا ألمانيًا.

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