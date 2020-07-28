شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية "الحكومة الليبية المؤقتة" يبحث مع نظيره المغربى الوضع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادى الحويج، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بمقر وزارة الخارجية المغربية، آخر تطورات الوضع في ليبيا ميدانيا وسياسيا. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن اللقاء ناقش آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الطرفان على إعادة استئناف عمل القنصلية المغربية في بنغازي وتعيين قنصل لها.. وأكدا أن الحل للأزمة في ليبيا لا بد أن يصنعه الليبيون بأنفسهم.

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