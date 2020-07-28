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محتجون عراقيون يقتحمون دائرة توزيع كهرباء جنوب العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لقناة السومرية نيوز العراقية، مقطع فيديو لاقتحام محتجون دائرة توزيع كهرباء في محافظة ذي قار جنوب العراق. وتشهد معظم بلاد العراق احتجاجات حاشدة منذ أيام، بسبب تردى قطاع الكهرباء وانطاعها بشكل مستمر، خاصة مع اقتراب درجة الحرارة العظمى 50 درجة مئوية، وتصل فى بعض المحافظات لـ 53 درجة مئوية.

من جهته، تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بتلبية مطالب المتظاهرين، وأنه "بصدد اتخاذ قرارات وطنية بهذا الغرض". ووجه الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة محلس الوزراء العراقي، الوزراء بالنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، مشددا على أنه "لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

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