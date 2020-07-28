شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الفضاء هزاع المنصوري يكشف الشبه بين الأرض والمريخ بصورة من صحراء أبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، صورة تبرز أوجه الشبه الشديد بين تربة كوكبي الأرض والمريخ على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، حيث التقطت إحداهما لرمال الصحراء في ليوا بأمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخرى لسطح كوكب المريخ، وعلق على الصورة قائلا: " تأملوا معي هذا الشبه بين الأرض والمريخ".



هزاع المنصورى على تويتر

وشرح هزاع المنصوري، أوجه الشبه بين الصورتين قائلا: "في صورة، نرى رمال الصحراء في ليوا.. وفي أخرى، صورة لسطح كوكب المريخ.. الكائنات الحية استطاعت العيش في مناخ الصحراء القاسي، فهل من الممكن أن تكون هناك حياة على كوكب المريخ في المستقبل؟".



صورة الأرض والمريخ

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وتقع واحة ليوا في صحراء الربع الخالي، وهي أكبر انتشار للصحراء المتواصلة على وجه الأرض، في جنوب غرب أبوظبي في منطقة الغربية، وتشكل واحة ليوا المنطقة التي كانت في السابق موطناً لقبيلة بني ياس، وتمثل التاريخ الغني للزراعة التقليدية والحياة البدوية، وفقاً لموقع وزارة التغير المناخي والبيئة.

وفي وقت سابق، شارك رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى عبر تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر، تجربته الشخصية مع "العزل الذاتى" الذى يعيشه أغلبية المواطنين فى دول العالم مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أوضح أنه جرب هذا الأمر كنوع من التجارب التى كان ينبغى على رواد الفضاء الخضوع لها قبل السفر للفضاء.

وقال المنصورى في تغريدته "كانت العزلة الذاتية واحدة من التجارب التي كان على رواد الفضاء الخضوع لها قبل الذهاب إلى الفضاء"، وأضاف "لم يكن من السهل علينا أن نكون معزولين بعيداً عن عائلاتنا وأحبابنا، لكننا دائماً كنا نضع الهدف الأسمى أمام أعيننا وهو أداء واجباتنا تجاه البشرية".