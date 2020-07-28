شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: هناك توافق مع الجزائر فى الوصول لتسوية سلمية فى الملف الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن هناك توافق مع الجزائر حول الملف الليبى، وضرورة أن يكون الحل ليبيا - ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وأضاف وزير الخارجية السعودى: نشدد على أهمية ومحورية دور دول الجوار الليبى للوصول إلى الحل السياسى.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن هناك توافق مع الجزائر على الوصول لتسوية سلمية فى ليبيا تنهي الصراع وتحمي ليبيا من الإرهاب ومن التدخلات الخارجية.