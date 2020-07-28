شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا لمتابعة ملف سد النهضة" بالسودان تؤكد مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقد اليوم بمجلس الوزراء السودانى، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وزراء العدل، الخارجية، الرى والموارد المائية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير عام هيئة الاستخبارات. واستعرض الاجتماع موقف السودان التفاوضي خلال كل المراحل السابقة انتهاءً بالجولة الحالية برعاية الاتحاد الأفريقي. وناقش الاجتماع خطوة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا وأثرها على السودان وعلى مسار التفاوض في المستقبل. Advertisements وأمن الاجتماع على طلب السودان تأجيل التفاوض لمدة أسبوع ليبدأ الإثنين الثالث من أغسطس وذلك لتكملة التشاور الداخلي حول هذا الملف المهم.كما أمن الاجتماع على مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق مُرضٍ وملزم لكافة الأطراف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العليا لمتابعة ملف سد النهضة" بالسودان تؤكد مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.