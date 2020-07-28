شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكبوا 68 قضية سرقة وسلب.. شرطة الشرقية تضبط 3 مواطنين بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت ـ بفضل الله ـ عن القبض على 3 مواطنين (في العقد الثالث من العمر).

وذلك لارتكابهم (68) قضية جنائية، منها (سرقات من المنازل، وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقضايا نشل) في أحياء متفرقة بمدينة الدمام، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهم إلى النيابة العامة.