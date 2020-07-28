شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة المالية»: 133 مليار ريال إيرادات ميزانية المملكة خلال الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة المالية النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 2020، وبلغت الإيرادات 133 مليار ريال والمصروفات 243 مليار، فيما بلغ العجز 109 مليارات ريال.
وأوضحت المالية أن إجمالي المصروفات انخفض 17 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات النفطية 45 في المئة، وانخفض إجمالي الإيرادات 49 في المئة.
وفيما يخص أبرز بنود الإنفاق في الميزانية خلال الربع الثاني فقد بلغت تعويضات العاملين 124 مليار ريال بانخفاض 4 في المئة، وبلغت نفقات التمويل 6.7 مليار ريال بزيادة 27 في المئة، المنافع الاجتماعية 14.6 مليار منخفضة 48 في المئة، الإعانات 9.8 مليار ريال بارتفاع 36 في المئة، والمنح 2.2 مليار ريال بصعود كبير بلغ 268 في المئة.
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