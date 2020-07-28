شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الطائف» يحذر من عواصف وسيول وينصح بالبقاء في مناطقة آمنة حتى زوال الخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب ورود تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ‏حول تأثر محافظة الطائف بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية.

‏وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم المخاطرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركيب أغراضهم متمنية السلامة للجميع.