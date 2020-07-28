شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 مقيماً سرقوا موادّ صحية من أحد مستودعات جدة بقيمة 200 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تمكنت الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيما، منهم (7) من الجنسية السودانية و(3) من الجنسية اليمنية ومقيم باكستاني و آخر من الجنسية البنغلاديشية، لتورطهم في سرقة مواد صحية بقيمة (200) ألف ريال من أحد المستودعات بمحافظة جدة. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه جرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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