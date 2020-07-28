سلطنة عمان تسجل 9 وفيات و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 402 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 846 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 77 ألفا و904 حالات.

وأضافت أن الإصابات تشمل 771 حالة لعمانيين، و75 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1559 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 58 ألفا و587 شخصا .