قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن السلطات الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية بمنع مسافرين فلسطينيين من الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية منعت للمرة الثانية على التوالي يوم أمس 11 فلسطينيا من السفر عبر معبر الكرامة (الواصل بين الضفة الغربية والأردن) كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن دفعات العالقين.
وأوضحت الوزارة أن المنع "جاء تحت ذرائع وحجج واهية منها، أن جوازات سفر بعضهم تم تجديدها حديثا ولم يتم تسجيلها لدى إسرائيل" بعد القرار الفلسطيني الأخير بوقف التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل".
وأكدت أن "هذه الإجراءات هي شكل من أشكال العقوبات الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والعهدين الخاصين بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية، ومحاولة لابتزاز الجانب الفلسطيني والضغط عليه للتراجع عن قرار قطع العلاقات مع إسرائيل".
وطالبت الخارجية الفلسطيني الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لـ "ردع الاحتلال واجباره على الانصياع للشرعية الدولية وقراراتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تفرض عقوبات جماعية بمنع مسافرين من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.