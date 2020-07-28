وأضاف خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر قائلا: "التقيت رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول مارك ميلي، حيث أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".
وتابع الأمير خالد بن سلمان، "نقلت له شكر قيادة المملكة حفظها الله على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه قد جرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الجانب الدفاعي والعسكري وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.
وأضافت الوكالة أنه قد جرى التأكيد على توافق البلدين في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تشكر أمريكا على إرسالها قوات ومنظومات دفاع للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.