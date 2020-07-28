قرارات جديدة من البحرين بشأن مواجهة كورونا

وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي إلى فيروس كورونا في البحرين، تقرر فتح المطاعم في المملكة في 3 سبتمبر/أيلول.
كما تقرر أن تعود جميع الخدمات إلى ما كانت عليه في 24 سبتمبر.
وشكر ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد، "أبطال الصفوف الأمامية" والكوادر الداعمة لهم بكل المواقع والجهات وكافة المتطوعين، حسب صحيفة "الوطن" البحرينية.
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إنفوجراف...دول تفتح حدودها مع انحسار كورونا
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