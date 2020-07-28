في أول ظهور لها... بيان من زوجة سلطان عمان إلى أبناء السلطنة والمقيمين

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية بحسابها الرسمي على "تويتر" وجهت زوجة السلطان تهنئة إلى أبناء عمان والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى.

​وجاء في البيان: "تفضلت السيدة الجليلة حرم جلال السلطان المعظم فوجهت التهنئة والتبريكات إلى أبناء عمان الأوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام 1443".

وتابع البيان: "داعية الله تعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات".

وأشار البيان إلى أن زوجة السلطان بعثت برقيات إلى زوجات الملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة وعدد من الشخصيات الدولية بهذه المناسبة.

وجاء في البيان: "ضمنتها (البرقيات) خالص تهانيها وصادق تمنياتها لهن بموفور الصحة والهناء والعمر المديد".